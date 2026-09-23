¡Fuego cruzado! Así fue la reacción de la prensa británica tras el discurso de Milei en la ONU: "Exigencia escandalosa"

El discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas generó una fuerte repercusión en diversos medios de comunicación del Reino Unido.

Las coberturas se refirieron principalmente al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y a los cuestionamientos del mandatario hacia la ONU.

La cadena Sky News enmarcó la presentación del jefe de Estado dentro de un nuevo capítulo del diferendo entre la Argentina y el Reino Unido, un conflicto histórico que escaló en su intensidad durante las semanas previas.

El titular de The Mirror sobre el discurso de Milei ante la ONU.

El medio británico contextualizó el discurso dentro de un escenario de deterioro en los vínculos bilaterales, impulsado por las recientes medidas adoptadas por la Argentina respecto a la explotación de hidrocarburos en las islas.

Previo a la exposición en Nueva York, la señal televisiva había evaluado la capacidad de defensa británica ante el reclamo de soberanía. Tras el discurso, la emisora centró su atención en el rechazo del mandatario argentino a la aplicación del principio de autodeterminación para los isleños.

Asimismo, la cobertura destacó el llamado al gobierno británico para retomar las negociaciones diplomáticas y las críticas dirigidas al organismo internacional, al que calificó como una "organización inútil".

Por su parte, el periódico The Guardian realizó un seguimiento en vivo de la jornada y calificó al jefe de Estado argentino como una "figura colorida" al anunciar su intervención en el atril de la Asamblea General.

Una vez iniciado el discurso, el diario señaló que el mandatario "elevó el tono de su retórica" sobre el conflicto atlántico y puso especial énfasis en las advertencias sobre la explotación de recursos naturales en la zona disputada.

Al respecto, The Guardian indicó que la advertencia de que la Argentina "no permanecerá indiferente" ante las actividades extractivas bajo ocupación extranjera fue expresada de forma "algo amenazante", aunque remarcó la ausencia de precisiones sobre el alcance de dicha medida.

En su reseña, el medio también consignó la definición del archipiélago como "una causa nacional" y reprodujo los cuestionamientos a la ONU por haber decidido "mirar para otro lado" frente al conflicto, además de mencionar las referencias críticas al proyecto petrolero Sea Lion.

El tratamiento más severo provino del tabloide The Sun, cuyo titular calificó la presentación como una "exigencia escandalosa" para que la ONU interviniera en favor de la postura argentina sobre las islas.

En el desarrollo del artículo, el periódico críticó al presidente argentino y caracterizó el reclamo soberano como un intento "desesperado".

Por su parte, el diario Daily Mirror orientó su cobertura hacia otro eje central de la exposición. El medio tituló sobre el llamado al Reino Unido y la objeción planteada respecto a los derechos políticos de los isleños.