Fuerte alerta de la ONU por el avance de la IA: "Los derechos humanos están en riesgo"

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, expresó una fuerte advertencia este lunes por el dramático avance de la inteligencia artificial: "Todos los derechos humanos están en riesgo, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad".

"La actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas", aseguró el jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas en un comunicado.

Así lo manifestó luego de que empresarios líderes de ese sector tecnológico coincidieron públicamente en ralentizar el avance de la IA por los riesgos de seguridad.

Según advirtió Türk, la IA agéntica, que va más allá de la convencional y puede tomar sus propias decisiones, está mostrando fallos que "podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y golpear en el corazón mismo de las instituciones democráticas".

Alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Volker Türk.

"Poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros", insistió el alto comisionado y aseguró que la IA: "Ya está acelerando el ritmo de las guerras, ampliando su alcance y erosionando las salvaguardias que se interponen entre nosotros y el lanzamiento de armas de destrucción masiva".

"Ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo, y ninguna persona debería verse obligada a renunciar a sus derechos humanos a cambio de promesas de progreso tecnológico", resumió el alto comisionado austríaco.

Los magnates de la IA coincidieron en "auditar" los avances





Las advertencias del jefe de derechos humanos de la ONU se producen después de que personalidades como Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate y el director de SpacexAI, Elon Musk, reclamaran frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos de IA más avanzados frente a riesgos como la pérdida de control sobre los sistemas.

A través de un posteo en su blog personal, el cofundador de Anthropic sugirió la necesidad de incorporar modelos de auditorías de terceras partes a las empresas para evitar que el avance derive en catástrofes en la ciberseguridad a escala global. Este planteo fue apoyado a las pocas horas por Altman y Musk.

"Dada la aceleración en el desarrollo de capacidades de IA, me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de agentes de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias", sostuvo Amodei en su texto.

Estas llamadas de atención sobre la tecnología habían comenzado la semana pasada, cuando un exinvestigador de Anthropic y ChatGPT que sostuvo que estos modelos "podría matarnos a todos para finales de la década".

Este lunes, Altman, volvió a advertir sobre el peligro de perder el "control del futuro" ante la IA e insistió en la necesidad de crear modelos seguros en su desarrollo.

En una publicación en sus redes sociales, destacó los riesgos de crear "un mundo con demasiada concentración de poder", dado que "si una IA extraordinariamente poderosa es utilizada por una persona o empresa para imponer su visión del mundo a todos los demás, los resultados podrían ser extremadamente distópicos".

Además, pidió confianza en las empresas estadounidenses que desarrollan IA:"Cada vez más actuarán de manera responsable, especialmente ahora que la trayectoria del progreso se ha acelerado".

El ejecutivo pidió la colaboración entre empresas para formular nuevos enfoques y compartir estándares de seguridad, sin detener el ritmo de progreso de la IA, pero considera que "ninguna cantidad de presión competitiva estadounidense debería justificar la imprudencia".