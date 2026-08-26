Fuerte temporal de lluvia y granizo dejó al menos 30 heridos y graves daños en Cataluña

Un fuerte temporal de lluvia y granizo azotó Cataluña, España, durante las últimas horas y provocó graves destrozos en distintos puntos de la región. Los Bomberos de la Generalitat realizaron 491 intervenciones y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) asistió a 30 personas que sufrieron heridas leves por el fenómeno meteorológico .

Las autoridades confirmaron que la provincia de Tarragona fue la más afectada, con 434 actuaciones de los equipos de emergencia.

En esa línea, indicaron que las precipitaciones comenzaron durante el lunes y se intensificaron durante la noche y la madrugada del martes, generando anegamientos, caída de árboles y ramas, además de daños en viviendas, vehículos y distintas instalaciones.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en el Port de Tarragona, donde alrededor de un centenar de palomas fueron encontradas muertas tras el temporal. En la zona también quedaron numerosas aves empapadas y sin poder levantar vuelo, mientras las autoridades trabajan para determinar las causas de la muerte de los animales.

Entre los principales inconvenientes registrados se encontraron vehículos afectados por el agua, sótanos inundados, problemas en zonas de camping y daños en estaciones eléctricas. Las fuertes lluvias también provocaron cortes de suministro en diferentes sectores, aunque el servicio comenzó a recuperarse progresivamente durante la mañana.

La ciudad de Tarragona estuvo entre las zonas más perjudicadas por la acumulación de agua, que complicó la circulación y generó inconvenientes en diferentes puntos. En paralelo, el SEM informó que cuatro de las 30 personas asistidas debieron ser trasladadas a centros sanitarios, aunque ninguna presentó heridas de gravedad.

El temporal también afectó al transporte ferroviario. Durante la noche se interrumpieron distintos servicios y posteriormente se habilitó la circulación por una única vía en varios tramos.

Las líneas R14 y RT1 volvieron a operar entre Tarragona y Reus, mientras que la R16 recuperó parcialmente el servicio entre Cambrils y Tarragona. También se restableció la circulación de las líneas R17 y RT2 entre Tarragona y Port Aventura.

Los equipos de emergencia continuaron trabajando durante la madrugada para retirar árboles y ramas, asistir a los afectados y resolver los inconvenientes provocados por el ingreso de agua en propiedades e instalaciones. Con el paso de las horas, el transporte y el suministro eléctrico comenzaron a normalizarse, aunque el temporal dejó un importante saldo de daños materiales, cientos de intervenciones y decenas de personas asistidas en Cataluña.