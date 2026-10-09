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Viernes, 9 de octubre de 2026

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TEMOR

Fuerte terremoto en Panamá: reportan sismo de magnitud 8,0 y hay alerta de tsunami

El fuerte sismo tuvo lugar durante la tarde de este viernes y generó conmoción en varias ciudades costeras y del interior colombiano.

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Un intenso terremoto de magnitud 8.0 sacudió la República de Panamá durante la tarde de este viernes y provocó alarma en la región.

El movimiento telúrico fue percibido con fuerza en distintas ciudades de Colombia, donde los organismos de emergencia iniciaron la revisión de posibles daños materiales.

Reporte del Servicio Geológico

El evento sísmico fue registrado pasadas las 12:56 horas por el Servicio Geológico Colombiano y por los institutos sísmicos de la región.

El epicentro se localizó en territorio panameño y contó con una profundidad reducida, lo que incrementó la percepción de la sacudida en las poblaciones cercanas.

Fuerte terremoto en Panamá: reportan sismo de magnitud 8,0 y hay alerta de tsunami

Alcance en territorio colombiano

En el país cafetero fue de 7.3 y las sacudidas se sintieron con intensidad en departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba y diversos sectores de la Costa Atlántica.

Las autoridades de Gestión del Riesgo activaron los protocolos de supervisión para evaluar la infraestructura y determinar eventuales afectaciones en los municipios donde el temblor provocó la evacuación de edificios.

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