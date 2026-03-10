"Estados Unidos recién comenzó a luchar", aseguró el jefe del Pentágono sobre los ataques a Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Irán se equivoca si cree que el país norteamericano no puede mantener una guerra por tiempo indefinido. "Apenas hemos comenzado a luchar", sostuvo, mientras aumenta la tensión en Medio Oriente.

"No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten mantener esta campaña todo el tiempo que sea necesario", agregó el funcionario de Donald Trump.

Según trascendió, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos le pidió al Pentágono que enviara más oficiales de inteligencia militar a su sede en el estado de Florida para apoyar las operaciones contra Irán durante al menos 100 días, y probablemente hasta septiembre.

En ese marco, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) informó que solamente las primeras 100 horas de ataques estadounidenses costaron 3.700 millones de dólares.

Por su parte, el presidente Donald Trump expresó que él debe participar personalmente en la elección del próximo líder de Irán, tal como lo hizo en Venezuela. Axios informa que Trump reconoció que Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo Alí Jamenei, es el sucesor más probable, pero dejó claro que considera ese resultado inaceptable.