Funcionario británico le respondió a Donald Trump por las Islas Malvinas: "Seguirán siendo británicas"

Tras las dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sostuvo que podría "revisar" el apoyo de su país a la posición británica sobre las islas Malvinas, el ministro de Hacienda de Gran Bretaña, John Healey, remarcó que no recibió "ninguna sugerencia" de funcionarios norteamericanos, y remarcó a The Times que "Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen".

De esta manera, este fue el primer funcionario de Gran Bretaña que se refirió a la cuestión Malvinas tras el anuncio de Trump, que tensionó la relación entre ambos gobiernos.

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¿Qué dijo Donald Trump?

Por otra parte, el mandatario estadounidense habló el lunes pasado con la prensa en el Despacho Oval y fue consultado por la soberanía del archipiélago: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

Las declaraciones de Trump se producen después de que medios británicos publicaran la semana pasada, que su gobierno estaría considerando retirar su apoyo a la posición británica sobre las Malvinas para presionar al Reino Unido a aumentar su gasto en defensa.

Incremento en Defensa

Al preguntarle si deseaba que el gobierno del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, incrementara sus actuales compromisos de gasto, Trump respondió: "El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán".

En tanto, Trump exige que los países europeos aumenten su gasto en defensa para sostener la estrategia de disuasión frente a Rusia, y para garantizar que Estados Unidos no cargue con la mayor parte del financiamiento de la OTAN.

Con respecto a Malvinas, hasta ahora, la postura de la Casa Blanca siempre fue de neutralidad respecto a la soberanía pero con guiños a la administración británica.



