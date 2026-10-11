Policlínico Gemelli: el hospital de los Papas ante una nueva intervención por León XIV

El Policlínico Agostino Gemelli de Roma se prepara para recibir el próximo martes al papa León XIV, quien será intervenido quirúrgicamente de un nódulo pulmonar detectado en fase inicial.

La institución médica universitaria, ligada históricamente a la Santa Sede, vuelve a concentrar la atención internacional al ser elegida para la primera internación del actual pontífice.

El histórico vínculo iniciado con Juan Pablo II

El centro médico consolidó su asociación estratégica con la salud papal el 13 de mayo de 1981, cuando Juan Pablo II fue trasladado de urgencia tras sufrir un atentado en la Plaza de San Pedro.

Aquella intervención quirúrgica de emergencia marcó el inicio de una secuencia de nueve internaciones del pontífice polaco, quien pasó 153 noches en la suite médica del décimo piso.

En 1996, el propio Juan Pablo II bautizó al establecimiento como el "Vaticano número tres", reservando las dos primeras denominaciones para la Plaza de San Pedro y la residencia estival de Castel Gandolfo. Su memoria permanece inmortalizada en la entrada del hospital con una estatua instalada en 2009.

Los antecedentes de Francisco y la nueva intervención

Años más tarde, Francisco continuó con la tradición médica en el presidio hospitalario. En julio de 2021 atravesó una cirugía por estenosis diverticular en el colon, y en junio de 2023 volvió al quirófano por una hernia incisional.

Posteriormente, en febrero de 2025, permaneció internado durante 38 días a causa de un cuadro de infección respiratoria grave.

Con la próxima operación programada para León XIV, el Policlínico Gemelli reafirma su condición de centro de alta complejidad de referencia histórica ante las instancias clínicas de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.