Georgia Meloni limitó por decreto el cupo de alumnos extranjeros en las aulas

El gobierno de la primera ministra Georgia Meloni aprobó un decreto reglamentario que fija un límite a la cantidad de estudiantes que no dominan el idioma nacional en los cursos de las escuelas públicas de Italia.

La resolución adoptada por el Poder Ejecutivo establece que las aulas no podrán superar un cupo determinado de alumnos extranjeros sin competencias lingüísticas suficientes.

La medida busca acelerar la integración educativa y evitar la formación de cursos segregados en los centros de enseñanza del país europeo.

Integración escolar y veto a las prendas religiosas

La normativa impulsada por la coalición oficialista establece parámetros para evaluar el nivel de idioma antes de la asignación de vacantes. Asimismo, el paquete legislativo incorpora restricciones sobre el uso de prendas religiosas que cubren el rostro en espacios públicos e instituciones educativas.

Dentro de las principales disposiciones aprobadas por el gobierno de Italia se destacan las siguientes:

Establece un tope del 20% al 30% de alumnos sin dominio del idioma por cada aula escolar.

Prohíbe el uso del burka y el niqab en los establecimientos de enseñanza y edificios públicos.

Dispone la creación de clases de apoyo lingüístico intensivo para los estudiantes extranjeros.

Reacciones políticas y alcance de la medida

La iniciativa generó un intenso debate entre los sectores políticos y la comunidad educativa de la nación europea.

Mientras que los referentes del partido Hermanos de Italia defendieron el decreto como una herramienta para garantizar el rendimiento escolar, sectores de la oposición y gremios docentes cuestionaron la viabilidad de la aplicación de los topes en las zonas urbanas de mayor concentración migratoria.

A pesar de los cuestionamientos recibidos, la administración liderada por Georgia Meloni ratificó que el decreto comenzará a regir en el próximo ciclo lectivo. Las autoridades del Ministerio de Educación coordinarán con los directores de las escuelas la aplicación progresiva de las evaluaciones de idioma y el cumplimiento del límite en la matrícula de cada establecimiento.