Haakon VIII asume como rey de Noruega tras la muerte de Harald V

El príncipe heredero asumió formalmente el trono como Haakon VIII tras el fallecimiento del rey Haradl V a los 89 años en el Hospital del Reino de Oslo.

La sucesión se concretó de manera inmediata durante una reunión extraordinaria del Consejo de Estado, donde el nuevo monarca informó oficialmente al Gobierno de Noruega e hizo suyo el histórico lema dinástico: "Todo por Noruega".

Desafíos institucionales y polémicas que rodean a la Casa Real

El inicio del reinado de Haakon VIII coincide con un período de marcada repercusión pública para la Casa Real Noruega.

La institución afronta complejas situaciones del ámbito privado y judicial, como la condena a cuatro años de prisión de Marius Borg Høiby -hijo de la reina Mette-Marit- por delitos de agresión y abuso, sumado a las controversias que salpicaron a la familia por vínculos pasados con el financista estadounidense Jeffrey Epstein.

A este escenario se añaden las complicaciones de salud de Mette-Marit, quien requiere un trasplante pulmonar debido a la fibrosis pulmonar crónica que padece.

Asimismo, el nuevo monarca deberá sostener el respaldo ciudadano hacia la jefatura de Estado, cuyo rol dentro del sistema político del país nórdico es principalmente simbólico y representativo.

Una línea de sucesión renovada para la monarquía nórdica

Con el ascenso del monarca, la línea de sucesión a la corona sufrió una modificación histórica.

Su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, se convirtió en la primera en la línea de herencia al trono, posicionándose para ser la primera mujer en reinar en la nación europea en más de 600 años.

Durante su primera declaración oficial en el palacio de Oslo, Haakon VIII agradeció los mensajes de afecto recibidos tras la partida de su padre y reafirmó el compromiso de la familia real con el servicio público. El difunto soberano será sepultado en la cripta real de la fortaleza de Akershus.