Por el deshielo de un glaciar hallaron los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos hace más de 30 años

Una escena prácticamente salida de una película de terror generó conmoción en todo el mundo tras el hallazgo del cuerpo de dos montañistas que habían desaparecido en Suiza durante septiembre de 1992. El descubrimiento se dio como consecuencia del deshielo de un glaciar.

Un hombre que realizaba una excursión en la zona del glaciar de Trift el pasado 26 de julio encontró los cadáveres y dio aviso a las autoridades; sin embargo, se dio a conocer en las últimas horas.

El hallazgo se dio 34 años después de la desaparición.

Los cuerpos fueron trasladados rápidamente al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais, donde se llevaron a cabo las pruebas de ADN para identificarlos. Se trataba de dos montañistas belgas de 39 y 41 años.

Cómo fue el caso de los alpinistas desaparecidos

Los dos montañistas habían comenzado su travesía el 4 de septiembre de 1992 desde el refugio de Weissmies con el objetivo de alcanzar un lugar de resguardo en las inmediaciones del pico homónimo, cuya altitud alcanzaba los 4.017 metros.

El recorrido de los alpinistas belgas estuvo atravesado por las malas condiciones climáticas, lo que generó que nunca pudieran llegar a destino. A las pocas horas se efectuó la denuncia de la desaparición y comenzaron una serie de operativos para poder dar con su paradero.

Los rastrillajes que se realizaron en ese momento permitieron dar con una mochila que pertenecía a los deportistas, pero no hubo más avances ni pudieron dar con el paradero de ambos, hasta que 34 años después y gracias al deshielo pudieron hallarlos e identificarlos.

Se estima que el deshielo de los glaciares alpinos generó la pérdida de la mitad del volumen desde 1850, pero que esta problemática se profundizó con el correr de los años, principalmente desde el año 2000. Además, no se descarta que este proceso permita hallar otros cuerpos de alpinistas desaparecidos en medio de la montaña.



