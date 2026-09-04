Hallaron muerto al bartender argentino desaparecido en Colombia

Este viernes la policía de Colombia confirmó el hallazgo sin vida del cuerpo de Pablo Emilio Carrizo Hyrc, el bartender argentino de 46 años, que estaba desaparecido desde el 18 de agosto.

Fuentes investigativas indicaron que el cuerpo fue localizado en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. El hombre había sido visto por última vez en el barrio El Poblado, en el sur de Medellín, donde estaba realizando una consultoría para el restaurante de un hotel.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

Según sus allegados, salió de ese establecimiento con destino a Cartagena, ciudad en la que residía junto a su esposa e hija y desde entonces no se tuvieron más noticias de su paradero, lo que activó la búsqueda.

Las autoridades investigan si el argentino sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba hacia aquella ciudad ya que hasta el momento no se dieron a conocer mayores precisiones sobre las circunstancias del hallazgo ni la causa de la muerte.

El mensaje de la Alcaldía de Medellín (X).

La confirmación del deceso puso fin a dos semanas de incertidumbre para la familia y el entorno de Carrizo Hyrc, que se desempeñaba en el ámbito de la coctelería de alto nivel en Colombia. El caso permanece bajo investigación de las autoridades locales mientras se aguardan los resultados de las pericias correspondientes.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo, quien residió en nuestro país y mantuvo un estrecho vínculo con nuestra ciudad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias, solidaridad y acompañamiento a su hija, ex esposa, familiares y seres queridos en este difícil momento", expresó Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.

Quién era Pablo Emilio Carrizo Hryc

Carrizo Hyrc se definía como un "argentino con corazón colombiano". Estudió coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina, y se recibió de licenciado en Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad de Morón, Buenos Aires.

Tenía 46 años y era conocido en el ambiente gastronómico colombiano. Además de desempeñarse como bartender, desarrolló distintos proyectos vinculados con el sector de bebidas y gastronomía.