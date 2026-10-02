Investigan si hallaron el Arca de Noé en una montaña de Turquía

Un equipo internacional de investigadores inició una serie de análisis geológicos en el sitio arqueológico de Durup?nar, ubicado en la provincia de A?r?, Turquía, para determinar si una formación natural con forma de barco alberga los restos del Arca de Noé.

Los expertos utilizan tecnología de radar de penetración terrestre y escáneres 3D para evaluar la existencia de una embarcación de madera sepultada en las laderas del monte Ararat.

Las investigaciones están encabezadas por miembros de la Universidad Técnica de Estambul y la Universidad de A?r? ?brahim Çeçen, junto con especialistas independientes. La iniciativa busca obtener evidencias físicas verificables sobre la estructura descrita en los textos sagrados y descartar o confirmar las hipótesis científicas formuladas en las últimas décadas.

Tecnología de subsuelo y análisis de muestras geológicas

El plan de trabajo incluye la recolección de muestras de suelo y roca en el perímetro de la formación para analizar su composición en laboratorios especializados.

Las pruebas científicas buscan rastrear la presencia de materia orgánica, restos de madera petrificada o rastros de actividad humana que daten de miles de años atrás.

Los primeros estudios geofísicos revelaron alineaciones paralelas y ángulos rectos bajo la superficie que no suelen ser comunes en formaciones rocosas naturales. Sin embargo, el grupo de académicos enfatizó la necesidad de completar las dataciones por radiocarbono antes de emitir un diagnóstico definitivo sobre la antigüedad del hallazgo.

Controversia científica y valor cultural de la formación

La formación de Durup?nar ha sido objeto de debate desde su descubrimiento a mediados del siglo XX por aviadores militares.

Mientras que algunos sectores sostienen que sus dimensiones coinciden con las medidas bíblicas asignadas a la embarcación, la comunidad geológica tradicional sostiene que se trata de un fenómeno natural conocido como sinclinal.

Las autoridades locales de Turquía buscan promover la conservación del área y fomentar el turismo de investigación en la región fronteriza. La continuidad de los estudios determinará si el yacimiento constituye una anomalía geológica o uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de la historia.