Hezbollah juró lealtad al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí

La organización extremista libanesa Hezbollah manifestó de manera pública su respaldo al flamante líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, quien asumió el máximo cargo religioso y político del país tras la muerte de su padre, Alí Jameneí.



El anterior líder supremo iraní falleció el primer día de los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Teherán a finales de febrero, en el marco de la escalada militar en Medio Oriente.

En un comunicado difundido por la organización chiita, Hezbollah expresó sus "felicitaciones y bendiciones" a Mojtaba Jameneí por su designación. En el mismo mensaje, el grupo aseguró su "lealtad" al nuevo dirigente y prometió mantenerse firme en "el camino de la lealtad".

Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán.

El pronunciamiento llega en medio de un aumento de la tensión regional. Hace una semana, Hezbollah se sumó al conflicto en Medio Oriente al lanzar un ataque contra Israel, que el grupo presentó como una represalia por la muerte de Alí Jameneí.

La declaración refuerza el histórico vínculo político y militar entre la organización libanesa e Irán, alianza que fue uno de los ejes centrales de la dinámica del conflicto en la región.