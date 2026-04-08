Hezbollah responde a los ataques de Israel y sube la tensión tras la tregua en Medio Oriente

Israel atacó más de 100 objetivos en el Líbano y produjo la muerte de al menos 182 personas, en la misión más violenta desde el inicio de la guerra.

Hezbollah anunció una fuerte respuesta contra esta decisión y lanzó cohetes al norte de Israel, que había roto primero la tregua junto al alto al fuego anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los ataques sobre el Líbano que no respetaron la tregua (AP).

La organización armada confirmó que el ataque surge como respuesta al ataque israelí, lo que eleva la tensión en Medio Oriente y acrecienta dudas en torno al mantenimiento de la paz en esta región.

El canciller iraní se pronunció al respecto y dijo que Estados Unidos debe tomar una posición, ya que el acuerdo incluye a países aliados (en este caso el Líbano).

El régimen israelí señaló en las últimas horas que lanzó un ataque al sur de Beirut, que no hizo más que potenciar la tensión.