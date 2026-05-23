"Hola, Groenlandia": el sugestivo mensaje de Donald Trump que enciende las alarmas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender polémica con Groenlandia tras publicar un llamativo mensaje. Se trata de un montaje fotográfico en el que aparece gigante sobre un paisaje típico de la isla, lo que reavivó la tensión en torno al territorio ártico.

"Hola, Groenlandia", escribió el mandatario y rápidamente generó repercusiones. Lejos de tratarse de un simple chiste o un meme, el posteo volvió a poner sobre la mesa el interés de su administración por anexar el territorio autónomo que pertenece a Dinamarca.

La publicación coincidió con la llegada a la isla de Jeff Landry, nombrado como "enviado especial presidencial para Groenlandia". Según trascendió, la misión apunta a fortalecer la presencia de Estados Unidos y avanzar en negociaciones vinculadas al futuro del territorio.

La publicación de Trump que reavivó el conflicto con Groenlandia (Truthsocial/@realDonaldTrump).

En la imagen difundida por el mandatario, su figura aparece observando la isla desde las alturas, en una referencia directa a sus reiteradas declaraciones sobre el territorio estratégico que Trump ya manifestó públicamente que quiere controlar.

La respuesta de Groenlandia y Dinamarca al avance de Trump



Mientras el presidente estadounidense insiste con su interés sobre Groenlandia, tanto las autoridades groenlandesas como Dinamarca mantienen una postura firme que no cambió desde 2019: el territorio no está en venta.

Después de reunirse con el enviado especial de Trump, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, volvió a rechazar cualquier posibilidad de anexión y dejó una definición contundente sobre el futuro de la isla.

"El pueblo groenlandés no está en venta. La autodeterminación groenlandesa no es algo que se pueda negociar", expresó el mandatario.

Donald Trump manifestó en varias oportunidades su interés por avanzar sobre Groenlandia y sumarla bajo control de Estados Unidos (Archivo).

Aunque Trump afirmó meses atrás, durante el World Economic Forum Annual Meeting en Davos, que buscará "negociaciones inmediatas" y que no planea recurrir a la fuerza, sus reiteradas declaraciones siguen generando tensión en Europa.

El conflicto también incomoda a Dinamarca, uno de los aliados históricos de la OTAN, y mantiene alerta a la comunidad internacional por el impacto geopolítico que podría tener un intento de control sobre un territorio autónomo.

Por qué Estados Unidos quiere tener control sobre Groenlandia



Detrás de las declaraciones de Trump no solo aparece una disputa política, sino también una fuerte estrategia geopolítica. Para Estados Unidos, Groenlandia ocupa una posición clave por motivos militares, comerciales y económicos.

En medio de la creciente competencia global con Rusia y China, Washington considera que Groenlandia puede convertirse en un punto estratégico para reforzar la defensa del hemisferio norte. Trump ya advirtió en varias ocasiones que teme un avance de ambos países en la región ártica, tanto a nivel militar como económico.

Por otro lado, el acelerado deshielo en el Ártico abrió otro escenario que despierta interés mundial: nuevas rutas marítimas capaces de reducir de forma considerable los tiempos de transporte entre Asia y Europa.

Para Estados Unidos, tener influencia sobre Groenlandia significaría controlar una ubicación privilegiada dentro de esos corredores comerciales que empiezan a ganar importancia internacional.

Además de su posición estratégica, Groenlandia posee enormes reservas de recursos naturales todavía sin explotar. Entre ellos aparecen tierras raras -claves para la fabricación de tecnología y equipamiento militar-, además de uranio, petróleo, gas natural y hierro, materiales considerados fundamentales para las economías.