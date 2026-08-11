Horas de tensión en Colombia: desesperante búsqueda de sobrevivientes entre escombros de edificios derrumbados por el terremoto

Colombia vive horas dramáticas como consecuencia del terremoto que, desde el lunes pasado, dejó al menos 181 muertos, aunque conforme pasa el tiempo y avanzan las tareas de rescate esa cifra crece a un ritmo desesperante.

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se sintió con intensidad en distintas capitales del territorio colombiano. El desastre afectó especialmente a las regiones Andina y Pacífica, donde se encuentran los seis departamentos que concentran los mayores daños: Antioquia, Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

El escenario más dramático se presenta en Pereira, donde varias edificaciones se derrumbaron y los operativos para localizar personas atrapadas se extendieron durante toda la noche.

En las zonas afectadas, los socorristas avanzan entre toneladas de restos de mampostería y estructuras colapsadas con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Las tareas de rescate se realizan incluso con herramientas básicas. Los equipos de emergencia forman cadenas humanas para retirar escombros y, cada tanto, detienen el trabajo y piden silencio para intentar escuchar alguna señal de vida proveniente de los derrumbes.

Uno de los rescates que generó mayor conmoción ocurrió en Chocó, donde bomberos encontraron con vida a un bebé que había quedado atrapado entre los restos de un hospital que se desplomó.

Hay emergencia nacional en Colombia por los terremotos

La dimensión del desastre llevó al Gobierno a declarar la emergencia nacional, una medida que permite disponer y trasladar recursos hacia las regiones que presentan las mayores necesidades.

El balance de víctimas continúa siendo provisorio y se modifica "minuto a minuto" a medida que avanzan los operativos de rescate. Los reportes indicaban que, durante las primeras horas de la mañana de este martes, había al menos 181 fallecidos, más de 1.300 heridos y un mínimo de 2.000 desaparecidos.

Además de Pereira, otras ciudades registraron consecuencias importantes. En Cali, Manizales, Armenia y Quibdó, que sufrieron daños de distinta consideración, informaron un elevado número de personas desaparecidas y continúan revisando viviendas, edificios e infraestructura en busca de sobrevivientes.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se trasladó hasta Pereira para supervisar las tareas de rescate y acompañar a la población: "Mi compromiso está con cada una de las familias damnificadas", aseguró en su cuenta de la red social X.

"Seguimos recorriendo las zonas afectadas y trabajando sin descanso por los colombianos", sostuvo el mandatario en otro mensaje. "Estamos en el territorio, al frente de la emergencia y al lado de nuestra gente", completó.

La situación de catástrofe sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades debido a la posibilidad de nuevos movimientos: según el Servicio Geológico Colombiano, después del terremoto registrado a las 7:34 de la mañana del lunes pasado, se produjeron más de 60 réplicas solamente en las regiones Andina y Pacífica.