Horror: una chica de 14 años mató a martillazos a su mamá, durmió con el cadáver y se fue a la escuela

Una chica de 14 años discutió con su mamá, la mató a golpes con un martillo, durmió toda la noche junto al cadáver y, cuando despertó, se fue a la escuela.

El parricidio ocurrió en un departamento ubicado al sur de Santiago de Chile y la adolescente quedó detenida luego de haber confesado la autoría del asesinato.

Los macabros detalles de parricidio que conmociona Chile



Según la reconstrucción policial, la agresión ocurrió el domingo pasado, alrededor del mediodía, en el departamento que compartían madre e hija, el cual está ubicado en el piso 13 de un edificio en la Comuna San Joaquín.

Por motivos que se investigan, se produjo una discusión entre ellas, la menor tomó un martillo y golpeó repetidas veces en la cabeza a su madre de 48 años.

El edificio en la Comuna San Joaquín, en el sur de Santiago de Chile, donde ocurrió el crimen (ADN Radio).

Después del ataque, la adolescente salió del domicilio para encontrarse con su papá. Cuando regresó, encontró a su madre tendida en el suelo y sin signos vitales.

En lugar de alertar a las autoridades, cubrió el cuerpo con una sábana y pasó la noche junto al cadáver. Al día siguiente, la joven asistió al colegio con normalidad, como si nada hubiera pasado, según publican medios locales.

Parricidio en Chile: confesión y detención



Recién durante la tarde se dirigió voluntariamente a la Comisaría 3° de Santiago, donde relató lo ocurrido. Tras su declaración, quedó detenida por homicidio.

La causa quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), con intervención del Laboratorio de Criminalística.

La Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) interviene en el caso.

Las pericias establecieron que la víctima presentaba heridas provocadas por un elemento contundente, resultado compatible con la confesión de la adolescente.

El jefe de la Brigada, Robert Briones, confirmó que la menor está detenida e imputada por el hecho: "Lo que tenemos es una persona de sexo femenino que es víctima del delito de parricidio, la cual presenta diversas heridas contusas, con un elemento contundente, cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad", describió.

Mientras avanzan las pericias, los investigadores buscan establecer qué desencadenó la trágica discusión, si existieron "eventuales vulneraciones" de derechos que puedan explicar el comportamiento de la adolescente y si hubo participación de otras personas en la agresión.