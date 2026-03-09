Human Rights Watch acusó a Israel de usar fósforo blanco en el Líbano

Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes al Ejército de Israel de lanzar fósforo blanco sobre zonas residenciales de una localidad ubicada en el sur del Líbano, en medio del conflicto en Medio Oriente.

"El uso ilegal de fósforo blanco por parte del Ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias nefastas para los civiles", alertó en un informe Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en HRW.

Noticia en desarrollo.