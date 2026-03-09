Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 9 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
DENUNCIA

Human Rights Watch acusó a Israel de usar fósforo blanco en el Líbano

La organización no gubernamental enfocada en derechos humanos alertó sobre el presunto "uso ilegal" de la munición incendiaria en "zonas residenciales".

Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes al Ejército de Israel de lanzar fósforo blanco sobre zonas residenciales de una localidad ubicada en el sur del Líbano, en medio del conflicto en Medio Oriente.

"El uso ilegal de fósforo blanco por parte del Ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias nefastas para los civiles", alertó en un informe Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en HRW.

Todas las noticias de Crónica HD, EN VIVO

Noticia en desarrollo.

Esta nota habla de:
1
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"
Noticias

Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"

Últimas noticias de Israel