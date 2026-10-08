¡Pánico! Hutíes amenazan con atacar refinerías saudíes

Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron una advertencia a los trabajadores petroleros de Arabia Saudita para que abandonen de inmediato las refinerías e instalaciones energéticas de ese país.

La milicia respaldada por Irán fundamentó su amenaza al señalar que los complejos industriales saudíes se convirtieron en objetivos militares legítimos.

Declaración de objetivo militar e impacto energético

A través de voceros oficiales, el grupo insurgente comunicó que los ataques contra la infraestructura del gigante energético Aramco se intensificarán en los próximos días.

La incursión armada forma parte del escalamiento de las hostilidades en Medio Oriente, escenario donde los rebeldes hutíes mantienen su ofensiva en respuesta al conflicto regional.

Las alertas dirigidas al personal técnico y operativo buscan forzar la paralización de las actividades de procesamiento de crudo en la península arábiga.

Analistas internacionales anticipan que la eventual concreción de estas ofensivas podría generar un fuerte impacto en los precios internacionales del petróleo y en las rutas de abastecimiento global.

Respuesta de las fuerzas aliadas y represalias

Ante el incremento de la amenaza bélica, el Ejército de Arabia Saudita junto a la coalición internacional reforzaron los sistemas de defensa aérea en los alrededores de las principales instalaciones hidrocarburíferas.

Los centros de monitoreo espacial y militar detectaron un mayor despliegue de drones kamikaze y misiles balísticos desde territorio yemení.

Por su parte, la comunidad internacional y los mercados financieros siguen con máxima preocupación el avance de las intimidaciones insurgentes. Las autoridades saudíes aseguraron que responderán con severidad ante cualquier intento de sabotaje o agresión armada contra sus recursos estratégicos.