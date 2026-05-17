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Domingo, 17 de mayo de 2026

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Impactante choque de dos aviones militares en Estados Unidos: los pilotos lograron eyectarse

Ocurrió durante el festival "Gunfighter Skies Air Show" en Idaho. Mirá el video.

Dos aviones militares chocaron este domingo en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo realizado en Idaho, en Estados Unidos. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales ya que los pilotos lograron eyectarse antes del impacto.

El accidente se produjo durante el festival "Gunfighter Skies Air Show", organizado en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home.

El video del choque

Según se pudo observar en los videos grabados por los espectadores, los aviones colisionaron mientras realizaban maniobras aéreas. Los cuatro tripulantes lograron salir antes del impacto y descendieron en paracaídas.

Asimismo, los equipos de emergencia acudieron rápidamente a la zona del siniestro. "Se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles", indicaron las autoridades presentes en el espectáculo.

Distintos reportes indicaron que los aviones involucrados serían modelos EA-18G Growler de la Marina estadounidense, aunque todavía no se difundió un informe oficial sobre las causas del accidente.

Luego del choque, la base aérea suspendió el espectáculo y restringió el acceso al predio.

"Gunfighter Skies Air Show", es un festival aeronáutico que incluye demostraciones de vuelo, maniobras militares y saltos en paracaídas. Los organizadores del evento resaltan que es una celebración de la historia de la aviación.

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