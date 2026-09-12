Impactante incendio en un geriátrico de Chile: hay 16 muertos

Un geriátrico ubicado en la comuna de Pitrufquén, Chile, se incendió durante la noche del viernes y quedó prácticamente destruido por las llamas que se propagaron rápidamente por las instalaciones donde vivían más de una decena de abuelos.

La tragedia dejó un total de 16 personas fallecidas, mientras que otras 10 lograron ser rescatadas con vida. Tras lo ocurrido, la Fiscalía inició una investigación para determinar cómo comenzó el fuego y establecer si existen responsabilidades por el fatal episodio.

Las llamas consumieron rápidamente gran parte del geriátrico y provocaron una emergencia de gran magnitud.

Incendio en un geriátrico de Chile: ¿Qué paso?

El terrible siniestro ocurrió en el hogar El Edén, el cual estaba ubicado en Villa Comuy, en la comuna de Pitrufquén de la región de La Araucanía, Chile.

La emergencia fue reportada alrededor de las 22.30 del viernes 11 de septiembres, pero las llamas terminaron consumiendo prácticamente la totalidad de la residencia en pocos minutos y antes de que los rescatistas pudieran ingresar a la totalidad de las habitaciones.

Según informaron las autoridades locales, en el lugar había 26 personas. 10 de ellas pudieron ser rescatadas y recibieron asistencia en hospitales de la zona, mientras que otras 16 murieron en el acto.

Bomberos de diferentes localidades trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. Una vez extinguido el foco principal, comenzaron las tareas entre los escombros y la intervención de los equipos especializados para determinar cómo se inició el fuego.

La Fiscalía quedó a cargo de las actuaciones y dispuso diligencias de Labocar y OS-9 de Carabineros. Por el momento, las causas que desencadenaron el incendio continúan bajo investigación y las autoridades también buscan establecer eventuales responsabilidades penales.

Además, informaciones posteriores precisaron que 15 de las víctimas eran adultos mayores y la otra restante fue un empleado de la residencia.

El geriátrico ya tenía antecedentes: funcionaba sin autorización

Uno de los puntos que generó mayor conmoción apareció después de la tragedia. El Gobierno chileno confirmó que El Edén no tenía autorización para funcionar como establecimiento de larga estadía. Además, existían antecedentes de fiscalizaciones y procedimientos administrativos vinculados con sus condiciones de funcionamiento.

La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, aseguró que el municipio había advertido previamente a las autoridades sanitarias sobre la situación del recinto. Tras lo ocurrido, decretó tres días de duelo comunal en memoria de las víctimas.

Luego de muchas horas, los bomberos pudieron extinguir el fuego.

Otro elemento que quedó bajo análisis es la cantidad de personal disponible durante la emergencia. De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta el momento, había una sola cuidadora presente cuando comenzó el incendio.

Paralelamente, el Servicio Nacional del Adulto Mayor comenzó a buscar plazas en establecimientos habilitados para reubicar a los sobrevivientes que requieran continuar recibiendo cuidados.

Por otro lado, tras el fatal episodio, el presidente chileno José Antonio Kast ordenó revisar las condiciones de los hogares para adultos mayores de todo Chile.