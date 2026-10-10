Impactante video: un hombre escapó de la explosión de un dron en Ucrania y se salvó de milagro

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa dejando escenas estremecedoras que reflejan el peligro al que se enfrenta la población civil en medio del conflicto.

En las últimas horas, un episodio ocurrido en la región de Kiev generó conmoción: un hombre logró escapar por apenas unos segundos de la explosión de un dron.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el momento exacto en el que el protagonista comienza a correr para alejarse del lugar, justo antes de que se produzca la detonación.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre corrió para ponerse a salvo segundos antes de la explosión de un dron en Kiev.

Video: El ataque ruso que casi termina en tragedia

El episodio ocurrió el jueves 8 de octubre en Sviatopetrivske, una localidad del distrito de Bucha, situada en las afueras de la capital ucraniana.

La zona se caracteriza por la presencia de edificios residenciales, espacios verdes y áreas recreativas, entre ellas un jardín de infantes y un sector de juegos infantiles.

Según las imágenes obtenidas, el hombre caminaba por la calle del barrio cuando advirtió la presencia de un dron. Inmediatamente, comenzó a correr para alejarse del peligro.

Apenas unos instantes después, el dispositivo impactó en las inmediaciones, provocó una gran columna de humo y lanzó escombros por el aire.

La cámara de seguridad registró toda la secuencia, que posteriormente comenzó a circular en medios internacionales. Las imágenes permiten observar la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos y cómo apenas unos segundos marcaron la diferencia.

Por otro lado, de acuerdo con los reportes difundidos, los alumnos y docentes del establecimiento educativo cercano se encontraban refugiados al momento del impacto, por lo que no se informaron personas heridas en ese lugar.

El impacto provocó una impresionante bola de fuego y una densa columna de humo en una zona residencial cercana a un jardín de infantes.

El incidente se produjo en medio de una nueva escalada de ofensivas rusas contra distintas regiones de Ucrania, donde los ataques con drones y misiles continúan afectando tanto a instalaciones estratégicas como a zonas habitadas.

Los bombardeos también alcanzaron infraestructura de transporte, incluidos puentes fundamentales para la circulación de vehículos y el abastecimiento de la población.

La situación mantiene en alerta a las autoridades ucranianas, mientras los sistemas de defensa aérea intentan interceptar los dispositivos antes de que alcancen sus objetivos.



















