Impactantes testimonios de los pasajeros del avión de FlyDubai: "Agarramos al terrorista"

Un vuelo comercial que cubrió la ruta entre Dubái y Tel Aviv se convirtió en una pesadilla absoluta cuando uno de los tripulantes atacó con un arma blanca a su compañero en plena cabina, en un hecho calificado por las autoridades de Israel como un intento de atentado terrorista.

Ante la inminente tragedia, por el descenso de 12.000 pies de altura en dos minutos, los pasajeros se convirtieron en héroes improvisados: forcejearon con el agresor, lo ataron y lograron evitar una catástrofe antes de un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Como bien se informó, el vuelo FZ1073 transportaba a 174 pasajeros a bordo, entre ellos 27 niños. La situación escaló de forma brutal cuando la aeronave comenzó a descender bruscamente. Según relataron los testigos, el atacante intentó apuñalar a su colega y sacarlo de los mandos para precipitar el avión al vacío.

El relato desgarrador de los pasajeros





Los testimonios desde el interior de la aeronave reflejan el horror vivido en primera persona. Uri, uno de los ocupantes, expresó su profundo impacto al medio Walla: "Estoy traumatizado. La gente sigue aterrorizada, sobre todo después de que el avión se precipitara repentinamente. Por lo que entiendo, el piloto intentó suicidarse junto con nosotros".

Otro viajero, cuyas prendas terminaron completamente manchadas de sangre, grabó un video desde el interior del avión para llevar calma a su familia mientras la tensión aún flotaba en el ambiente: "Fue duro, fue duro. Me tengo que cambiar de ropa, está todo lleno de sangre porque lo agarramos al terrorista (...) El terrorista no sabemos cómo está, pero está atado". Su pareja, al difundir las imágenes en Instagram, no dudó en destacar su valentía: "Papá es uno de los héroes".

La desesperación también se vivió del otro lado de la pantalla. Yasmine Abecassis, madre de una de las pasajeras identificada como Miriam Shira Ohayon, quien viajaba a Israel para participar en un homenaje a su hermano fallecido el 7 de octubre de 2023, relató el angustiante llamado que recibió. "Mi hija me llamó desde Arabia Saudita y dijo que un piloto intentó matar al otro con un cuchillo. Había mucha sangre y estaban muy angustiados porque creyeron que iban a morir", detalló.

La heroica reacción de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia: retuvieron al agresor, salvaron la vida del piloto y controlaron la aeronave.

Por su parte, un ciudadano israelí que viajaba en la parte delantera detalló cómo fue el momento clave en el que debieron actuar de inmediato. "Les grité que corrieran y tomaran el control del avión", contó al referirse a otros dos pilotos que se encontraba en la zona trasera.

Con la ayuda de los pasajeros que se abalanzaron hacia la cabina, lograron apartar al agresor y permitir el ingreso de los aviadores de refuerzo, mientras un odontólogo que viajaba a bordo asistía al piloto herido, reportado en estado grave.

Los pasajeros festejaron el aterrizar "sanos y salvos".

Horas después del dramático episodio y del aterrizaje de urgencia en la ciudad saudita de Tabuk, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, emitió un comunicado oficial en el que confirmó la gravedad de los hechos: "Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", sentenció, catalogando de manera directa el incidente como un frustrado atentado terrorista.

Mientras las investigaciones continúan para esclarecer los motivos exactos del ataque, los pasajeros de aquel vuelo que prometía ser una rutina de viaje ya se encaminan al reencuentro con sus familias, marcados a fuego por una historia de supervivencia y heroísmo ciudadano. Cabe remarcar que los pasajeros ya volvieron a Israel en otro avión de la compañía tras el ataque al piloto.



