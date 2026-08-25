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Martes, 25 de agosto de 2026

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COMPLICADO

Influencer brasileño denunció a Fernando Cerimedo: detalles de la nueva causa judicial

El exasesor de Javier Milei tendrá 15 días para responder la demanda de Felipe Neto por un conflicto originado en 2022 cuando ambos trabajaban en Brasil.

SGorostiaga
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La situación judicial de Fernando Cerimedo se agravó en las últimas horas luego de que un influencer brasileño lo demandara por difamación tras asegurar en un video publicado en redes sociales que había recibido dinero por parte del presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva.

El demandante es Felipe Neto, una de las figuras más influyentes en el espacio online de Brasil, quien exigió una indemnización de 50 mil reales (aproximadamente 10 mil dólares), la eliminación del video de forma definitiva, que se retracten públicamente de esos dichos y que, además, la parte demandada se encargue del pago de los honorarios de los abogados.

Este reclamo llegó a través de la Cancillería y establece un plazo de 15 días para que Cerimedo responda a la demanda y sea citado para presentar su defensa, pero en caso de que esto no ocurra, podría ser declarado en rebeldía.

Cuál fue el origen del conflicto entre Cerimedo y Neto

Neto realizó la demanda contra el asesor político Fernando Cerimedo luego de una publicación en la red social X en noviembre de 2022, en plena campaña electoral en el país vecino. En este posteo, Cerimedo aseguró: "Yo sé que estás recibiendo dinero, seguramente de Lula, del PT; está todo bien".

El influencer brasileño había sido una de las personalidades que habían denunciado una supuesta manipulación en las urnas electrónicas, por lo que el argentino lo acusó de "faltarle el respeto a la decisión popular" y planteó que era "una vergüenza para el país".

Fernando Cerimedo afronta una causa judicial en Brasil desde 2022.
Fernando Cerimedo afronta una causa judicial en Brasil desde 2022.

La presentación en contra de Cerimedo enfatiza que las expresiones, utilizadas en el video de un minuto y medio, fueron calumniosas y difamatorias y afectaron a la honra y a la imagen pública de Neto.

Desde la justicia brasileña remitieron una carta rogatoria mediante la cancillería para notificar a Cerimedo, debido a que aparece como demandado y tiene domicilio profesional en Buenos Aires, a la espera de nuevos avances en esta causa.


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