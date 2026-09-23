Más de 350 intelectuales respaldan a Ariana Harwicz, excluida de un festival en España

Más de 350 escritores, académicos y referentes de la cultura internacional firmaron un manifiesto de apoyo a la autora argentina Ariana Harwicz, tras ser excluida del encuentro cultural CULTUR ALH en Granada, España. Anteriormente, el embajador argentino en ese país había manifestado su acompañamiento.

El colectivo interpuso el reclamo ante los organizadores para exigir una explicación pública, señalar el perjuicio ocasionado y advertir sobre los riesgos de la censura ideológica en el ámbito literario.

La controversia se originó a partir de la cancelación de la actividad donde la novelista iba a participar el próximo 26 de septiembre. La decisión desató un intenso debate sobre el pluralismo, la libertad de expresión y la estigmatización por posturas políticas dentro del campo artístico.

Reclamos de reparación y libertad de expresión

El documento consensuado por personalidades como Fernando Savater, Margo Glantz, Piedad Bonnett, María Negroni, Santiago Kovadloff y Pola Oloixarac remarca que las diferencias ideológicas no deben ser motivo para expulsar a un creador de los espacios públicos. La iniciativa colectiva pide una reparación formal hacia la escritora y la aclaración transparente de los criterios aplicados.

Los firmantes subrayan que la respuesta frente a posturas encontradas debe canalizarse a través del debate abierto y no mediante la cancelación. Asimismo, advierten sobre el peligro de descontextualizar opiniones para justificar marginaciones en la agenda cultural.

"Este comunicado no exige compartir las opiniones de Ariana Harwicz. Exige algo anterior: que nadie sea apartado de la vida cultural por sostener ideas propias y que ningún desacuerdo se convierta en una condena personal", expresa la carta pública.

El rechazo al sectarismo en la agenda cultural

El pronunciamiento concluye con una advertencia sobre la degradación del pensamiento crítico cuando se aplican filtros ideológicos en festivales e instituciones. El texto enfatiza la necesidad de preservar la diversidad de voces como condición fundamental para la vida democrática.

"La discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización", señala el documento. En su tramo final, el manifiesto sentencia: "Sin libertad para disentir no hay pensamiento. Sin pluralismo no hay cultura".