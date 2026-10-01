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Jueves, 1 de octubre de 2026

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INÉDITO

Ahora intentan salvarle la vida a Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales

La mujer que sobrevivió a la ejecución a la que estaba condenada fue hospitalizada en búsqueda de mejorar su estado de salud, por pedido de sus abogados.

Santiago Gorostiaga
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La Justicia de Tennessee ordenó la suspensión de la pena de muerte que pesaba sobre Christa Pike, la mujer de 50 años que en las últimas horas sobrevivió a dos inyecciones letales.

Bill Lee, el gobernador de este estado, subrayó que llevarán a cabo una investigación externa e independiente para "determinar exactamente qué ocurrió" tras las fallas en el procedimiento.

El funcionario explicó que "se encuentra muy decepcionado" y sostuvo que la última ejecución que estaba prevista para este año tampoco se realizará en los plazos establecidos por los tribunales estadounidenses.

La solicitud para frenar la pena de muerte se dio luego de un reclamo de los abogados de Pike para que la sometan a cuidados que permitan salvarle la vida, al considerar que se encuentra en una agonía innecesaria.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que el plazo legal que había para realizar la ejecución de la mujer, condenada por un crimen cometido en 1995, venció ayer, por lo que para realizar un nuevo procedimiento de este estilo deberán afrontar otro proceso judicial y establecer una nueva fecha de ejecución.

Que dijeron los responsables de la ejecución

El Departamento Correccional de Tennessee aseguró que siguieron "al pie de la letra el protocolo de ejecución legal y establecido por el Estado", el cual había sido aprobado por la oficina del fiscal general.

"La sustancia química utilizada en la inyección letal, según el protocolo, ha demostrado ser eficaz de forma constante", enfatizaron mediante un comunicado. Le habían aplicado dos dosis de pentobarbital, un barbitúrico de acción rápida utilizado en las ejecuciones.

La mujer sobrevivió a dos inyecciones letales.
La mujer sobrevivió a dos inyecciones letales.

Por otra parte, remarcaron que el protocolo establecido para las penas de muerte de Estados Unidos "no permite realizar procedimientos adicionales más allá de los llevados a cabo durante esa noche.


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