Irak anunció la salida de tropas estadounidenses y celebró una nueva etapa soberana

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, anunció este miércoles el fin de la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos, la cual permanecía desplegada en el territorio desde 2014.

Durante la ceremonia oficial de despedida del personal militar internacional en Bagdad, el mandatario afirmó que el país inicia una fase orientada al fortalecimiento institucional y a la autonomía plena.

El paso hacia la soberanía e instituciones locales

Las autoridades iraquíes destacaron que la conclusión de la misión internacional representa el inicio de una etapa caracterizada por la soberanía nacional, la preparación de las fuerzas de seguridad locales y la unidad en la toma de decisiones.

Asimismo, el gobierno remarcó que buscará consolidar alianzas internacionales equilibradas tras la salida definitiva del contingente militar extranjero.

Redefinición de alianzas tras diez años de misión

El despliegue militar internacional, iniciado hace una década para combatir al extremismo en la región, llega a su término tras cumplir los plazos previstos de cooperación.

La salida de las fuerzas aliadas marca una reconfiguración geopolítica en la que el Estado iraquí asumirá la totalidad de las tareas de defensa, seguridad e inteligencia en su territorio.