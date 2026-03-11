Menú
Irán advirtió que tratará como "enemigos" a quienes protesten contra el gobierno

Esto ocurre luego de que, en los últimos días, Donald Trump instara a los iraníes que se oponen al sistema teocrático a intentar tomar el poder.

Las autoridades de Irán lanzaron una fuerte advertencia a la población y aseguraron que cualquier persona que participe en manifestaciones convocadas contra el gobierno podría ser considerada un "enemigo".

El jefe de la policía iraní, Ahmed-Reza Radan, sostuvo que las fuerzas de seguridad actuarán con dureza frente a quienes respondan a llamados a movilizarse en las calles que, según el gobierno, estarían promovidos por actores hostiles al país.

En declaraciones difundidas por la televisión estatal, el funcionario señaló que las autoridades no permitirán protestas que, a su juicio, estén organizadas o alentadas por lo que definió como "el enemigo". En ese sentido, insistió en que quienes participen en esas convocatorias serán tratados como adversarios del Estado.

Donald Trump había llamado a una revuelta social en Irán contra el gobierno islamista.
Las advertencias se producen en medio de una creciente tensión política y regional. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó públicamente a los iraníes que se oponen al sistema teocrático a intentar tomar el poder.

Desde Teherán interpretaron esas declaraciones como un intento de incitar disturbios internos y desestabilizar al país en un momento particularmente sensible, marcado por la escalada de tensiones en Medio Oriente. Funcionarios iraníes sostienen que ese tipo de mensajes forman parte de una estrategia externa para fomentar protestas y debilitar al gobierno.

