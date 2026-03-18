Irán amenazó con atacar plantas energéticas de países aliados de Estados Unidos

Irán lanzó una dura amenaza contra Estados Unidos en medio de la guerra en Medio Oriente y apuntó que puede llegar a atacar plantas nucleares si van contra las suyas.

En ese sentido, advirtió que destruirá la industria petrolera y gasífera de sus vecinos del Golfo si vuelven a atacar sus bases energéticas.

"Les advertimos una vez más que cometieron un grave error al atacar las infraestructuras energéticas de la República Islámica. Nuestra respuesta ya está en marcha", indicaron.

Sobre esa línea, afirmaron: "Si esto se repite, los ataques contra sus infraestructuras energéticas y las de sus aliados no se detendrán hasta que queden completamente destruidas, y nuestra respuesta será mucho más severa que los ataques de esta noche".

Pablo Quirno sostuvo que no descartan enviar buques a la guerra con Irán

El canciller Pablo Quirno no descartó este miércoles que el país envíe buques de la Armada a la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

"En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones televisivas.

Si bien sostuvo que eran "rumores" las versiones que circularon en las últimas horas sobre el envío de barcos, Quirno no terminó de descartar esa posibilidad.