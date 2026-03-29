Irán bombardeó una planta química en Israel: alarma por una posible fuga tóxica

Un ataque en medio del conflicto entre Irán y Israel encendió las alarmas este domingo luego de que restos de un misil impactaran en una zona industrial del sur israelí, provocando un incendio en una planta que almacena sustancias químicas utilizadas para la fabricación de pesticidas.



El incidente ocurrió en el complejo industrial de Neot Hovav, donde fragmentos de un proyectil iraní que había sido interceptado previamente en el aire terminaron cayendo sobre instalaciones de almacenamiento químico. El impacto generó un fuego de gran intensidad que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo con reportes oficiales, los daños afectaron depósitos que contienen compuestos utilizados en la producción de pesticidas. Ante el riesgo de liberación de sustancias peligrosas, las autoridades ordenaron evacuar de inmediato a residentes y trabajadores cercanos al área industrial.

Los equipos de bomberos trabajaron con múltiples unidades para controlar las llamas en un entorno particularmente delicado, debido a la presencia de materiales potencialmente tóxicos dentro del predio. El temor principal de los especialistas era que el incendio se extendiera hacia otros sectores del complejo donde también se almacenan químicos peligrosos, lo que incrementó el nivel de alerta.

Mientras avanzaban las tareas para sofocar el fuego, los organismos de emergencia concentraron sus esfuerzos en evitar una posible contaminación ambiental. Brigadas especializadas fueron enviadas al lugar para medir la calidad del aire y determinar si el humo contenía partículas dañinas para la salud.

En paralelo, las autoridades dispusieron el retiro preventivo de personas en las inmediaciones de la zona industrial para reducir cualquier exposición a sustancias tóxicas. También se mantuvieron comunicaciones constantes con la población local para informar sobre la evolución del incidente.

El servicio de emergencias informó que, hasta el momento, solo una persona resultó herida con lesiones leves y recibió atención médica sin mayores complicaciones.

Las investigaciones continúan para establecer el alcance de los daños y evaluar si se produjo algún derrame químico que pueda tener consecuencias a largo plazo para el ambiente o la salud pública. En ese contexto, se prevé mantener un monitoreo sanitario prolongado y avanzar con tareas de descontaminación en el área afectada.