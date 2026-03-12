Irán compartió un video con una caricatura de Donald Trump tras el ataque a una escuela de Minab

La embajada de Irán de La Haya publicó un video con una fuerte sátira hacia el presidente estadounidense Donald Trump, presentado como una caricutura, en donde lo acusa abiertamente de mentir y lo responsabiliza por la muerte de 168 niños en el ataque a una escuela de Minab.

"En memoria de los 168 escolares inocentes de Minab cuyas vidas fueron cruelmente arrebatadas por las personas más malvadas de la Tierra. Sus nombres podrán desaparecer de los titulares, pero nunca deben desaparecer de nuestra conciencia", sostuvo la embajada.

En el video se retrata a Trump y nuevamente se juega con la idea de una relación del presidente con el diablo, símbolo del mal, recreación con la que Irán acusó en un video anterior hecho con Lego al mandatario norteamericano de ser quien inició la guerra, al mostrarlo junto al rey de las tinieblas y Benjamín Netanyahu, presidente de Israel.

En esa oportunidad, también se hizo foco en los bombardeos en las escuelas y se mostró a un soldado iraní que tomaba ese hecho para vegarse de los ataques, presentando al país como víctima.

En esta ocasión, se hace un zoom sobre el cerebro de Trump y se muestra de nuevo un botón rojo, donde varios espectros diabólios le dicen "mentí".

Para Trump, Estados Unidos ya ganó la guerra

En un discurso en Kentucky, Trump aseguró: "Déjenme decirles que hemos ganado. Nunca te gusta decir demasiado pronto que ganaste, pero ganamos".

Y sostuvo que "en la primera hora ya había terminado", mientras continúan los ataques sobre Irán para minar sus capacidades misilísticas.



