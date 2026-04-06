Irán confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia en un ataque aéreo de Israel

La República Islámica de Irán informó oficialmente la muerte de su principal responsable de inteligencia militar, el general Mayid Jadamí, quien falleció durante un bombardeo atribuido a Israel. La confirmación llegó luego de que autoridades israelíes anunciaran previamente la operación.



El fallecimiento fue comunicado por la Guardia Revolucionaria Islámica, que destacó la figura del funcionario en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim. "El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)", se informó.

Jadamí tenía rango de general de división y había asumido la conducción del aparato de inteligencia del poderoso cuerpo militar en junio de 2025. Su designación ocurrió después de la muerte de su antecesor, Mohamad Kazemi, quien también perdió la vida durante enfrentamientos previos entre Teherán y el Estado israelí.

El jefe de Inteligencia de Irán, Mayid Jadamí.

Antes de la confirmación oficial iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había señalado públicamente que el ataque en la capital iraní había eliminado a Jadamí. Según el funcionario, el militar formaba parte de "uno de los tres altos mandos de la organización" alcanzados en la operación aérea contra objetivos en Teherán.

La muerte del jefe de inteligencia se suma a una serie de bajas de alto perfil dentro del liderazgo militar y político iraní desde el inicio del conflicto armado que estalló el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Entre las figuras eliminadas durante las hostilidades se encuentran el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

El conflicto también provocó la muerte del líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, así como de dirigentes políticos de peso, entre ellos Alí Lariyani, quien se desempeñaba como secretario del influyente Consejo de Seguridad Nacional iraní.