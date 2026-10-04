Irán lanzó una advertencia a Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz y endureció su postura

El gobierno de Irán aseguró este domingo que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que la gestión de Donald Trump cumpla con los siete requisitos propuestos por Teherán para finalizar el bloqueo.

Las autoridades iraníes también reclamaron que existan medidas concretas que permitan restablecer la seguridad en el paso marítimo que transporta alrededor del 20% del caudal de petróleo a nivel global.

El estrecho de Ormuz sigue bloqueado por parte de Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, detalló que el enfoque iraní "en esta fase es la cuestión del estrecho de Ormuz" y que "el restablecimiento de la seguridad en esta vía navegable requiere medidas claras por parte de Estados Unidos".

Cuáles son las exigencias de Irán

El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, reafirmó la postura de Irán, luego de que en el transcurso de la semana pasada Estados Unidos responda a la propuesta de Teherán por intermediarios qataríes.

Las siete exigencias que plantearon desde el gobierno iraní para la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz fueron:

El fin de la guerra en todos los frentes de Medio Oriente.

El cese de las agresiones contra Irán.

El fin del bloqueo naval estadounidense.

El levantamiento de la denominada "guerra económica".

La liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

El levantamiento de las sanciones sobre el sector petrolero iraní.

El cumplimiento de los compromisos incluidos en el Memorándum de Entendimiento de Islamabad.

Por otra parte, negaron que haya negociaciones militares entre ambos países y que permitieran que se realicen inspecciones de sus instalaciones a la agencia de control nuclear de la ONU para que se produzca el levantamiento de sanciones estadounidenses.

Además, las autoridades iraníes plantearon que si desde Washington deciden "optar por soluciones militares", la República Islámica se encuentra "más preparada que antes" y que tomarán "todas las medidas necesarias" para defender el territorio.