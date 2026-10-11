Irán consideró insuficiente la respuesta de Estados Unidos y mantiene cerrado el estrecho de Ormuz

Irán informó este domingo que mantendrá cerrado el paso marítimo en el estrecho de Ormuz ya que no está dispuesto a negociar nuevamente con Estados Unidos al considerar "insuficiente" la respuesta por parte de Washington.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, reafirmó la postura de no reabrir el paso marítimo "hasta que se cumplieran las siete condiciones" que presentaron desde Teherán.

Las autoridades de Irán remarcaron que en la última reunión que mantuvieron entre ambos países "aceptaron algunas de las condiciones", pero que el principal conflicto se encuentra en que "otras siguen sin estar claras".

El acuerdo busca el cese del bloqueo iraní en el paso marítimo por el que transita alrededor del 20% del petróleo a nivel global.

Cuáles son las condiciones iraníes para reabrir el estrecho de Ormuz

Las siete exigencias que plantearon desde el gobierno iraní para la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz fueron:

El fin de la guerra en todos los frentes de Medio Oriente.

El cese de las agresiones contra Irán.

El fin del bloqueo naval estadounidense.

El levantamiento de la denominada " guerra económica ".

". La liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

El levantamiento de las sanciones sobre el sector petrolero iraní.

El cumplimiento de los compromisos incluidos en el Memorándum de Entendimiento de Islamabad.

Rezaei indicó que Irán no se encuentra en una etapa de intercambio de respuestas con Estados Unidos y exigió que desde Washington aclaren los puntos que no permiten alcanzar un acuerdo entre ambas naciones.

Desde la República Islámica advirtieron que el acuerdo podría generarse en el plazo de una semana, siempre y cuando Estados Unidos acepte la propuesta y las medidas iniciales de Irán, pero hasta el momento, no se volvieron a pronunciar desde Washington.