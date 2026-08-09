"Irán no tiene dinero": Trump apuesta a la presión económica para forzar la negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este domingo que utilizará el estrangulamiento financiero para obligar a Irán a regresar a la mesa de negociaciones diplomáticas.

Durante sus últimas declaraciones públicas, el mandatario norteamericano restó urgencia a las exigencias planteadas por Teherán y ratificó la efectividad del bloqueo económico impuesto tras el congelamiento de las conversaciones y el cierre del estrecho de Ormuz.

Las afirmaciones del líder de la Casa Blanca se dan en respuesta a la postura adoptada por la gestión iraní, encabezada por el canciller Abás Araqchí, quien rechazó reanudar el diálogo mientras Washington no compense los incumplimientos al memorando de entendimiento de junio.

Sin embargo, Donald Trump descartó ceder ante las demandas del régimen y sostuvo que el impacto de las sanciones internacionales terminará debilitando la resistencia de la economía persa.

Estrategia de cerco financiero frente a las exigencias de Teherán

En su intervención, Donald Trump minimizó los cuestionamientos y la lista de exigencias presentada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que incluyó la cancelación del bloqueo naval, el pago de reparaciones de guerra y la retirada de fuerzas militares en Oriente Medio.

El mandatario estadounidense confía en que la parálisis de los ingresos petroleros derivados de la crisis marítima incline la balanza a favor de la postura de Washington.

El contrapunto mantiene interrumpido el tráfico habitual por el estrecho de Ormuz, por donde transita un quinta parte del crudo mundial.

Pese a las gestiones paralelas encabezadas por Omán para habilitar nuevas rutas de navegación, la estrategia de máxima presión económica impulsada por la administración norteamericana mantendrá congelada la resolución del conflicto energético.