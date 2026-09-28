La trama del complot para atacar una base militar de Estados Unidos en Reino Unido y la acusación a Irán

Las fuerzas de seguridad del Reino Unido investigan un audaz plan operativo adjudicado a Irán orientado a perpetrar un atentado contra la base militar de RAF Fairford, instalación estratégica empleada por las fuerzas armadas de Estados Unidos en el condado de Cambridgeshire.

En esta jornada, los sospechosos fueron liberados por la policía británica. En tanto, ayer habló Trump sobre los hechos.

La trama fue neutralizada gracias al aviso determinante de una granjera local, quien advirtió movimientos extraños y el despliegue de tres camionetas utilitarias merodeando la periferia del predio militar.

El reporte ciudadano activó una movilización inmediata del Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres, permitiendo desarticular la maniobra logística en sus fases preparatorias.

Camionetas, seguimiento local y el aviso clave

La alerta principal se desencadenó cuando la propietaria rural observó la presencia reiterada de tres vehículos estacionados de forma inusual en caminos vecinales colindantes a la base de RAF Fairford.

Al percatarse de que los ocupantes realizaban tareas de reconocimiento sobre los accesos y los cerramientos del perímetro de seguridad, procedió a radicar la denuncia ante las autoridades locales.

El despliegue policial posterior derivó en la interceptación de las utilitarias, el secuestro de equipamiento electrónico de posicionamiento satelital y la aprehensión de los sospechosos vinculados a las tareas de inteligencia operacional.

Vínculos con la inteligencia iraní y nivel de alerta

Las pesquisas antiterroristas se centran en verificar la hipótesis de que las células operativas actuaron bajo la coordinación directa o financiamiento del régimen de Irán, en el marco de una serie de acciones de sabotaje y hostigamiento contra objetivos de Estados Unidos e Israel en suelo europeo.

Tanto el Ministerio de Defensa británico como el Pentágono resolvieron incrementar las medidas de protección de la infraestructura crítica, intensificando los patrullajes terrestres y el control de accesos a las instalaciones compartidas en la región.