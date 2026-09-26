Irán presentó plan para reabrir el estrecho de Ormuz en una semana, pero Trump lo habría rechazado

El gobierno de Irán envió a Estados Unidos una propuesta formal para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de una semana, pero la administración de Donald Trump habría rechazado la propuesta.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, sostuvo que el enclave marítimo podría volver a operar con normalidad en siete días, sujeto a que la Casa Blanca cumpla con una serie de condiciones estipuladas.

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El funcionario iraní explicó el plan: el plazo comenzará a regir en el momento en que Washington acepte el esquema. Luego, Estados Unidos dispondrá de un margen de cuatro a cinco días para implementar las medidas exigidas por Teherán.

De concretarse esos pasos, al sexto día se procedería a la reapertura del estrecho, y al séptimo se reanudarían las negociaciones bilaterales orientadas a sellar un acuerdo definitivo.

Memorándum entre ambas naciones

Araghchi subrayó que las exigencias planteadas no representan nuevas demandas, sino que están enmarcadas en el memorándum de entendimiento firmado por ambos países en junio.

"Puedo asegurarles que si hay seriedad en la parte estadounidense para llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz, ya todo está preparado", indicó.

En un mensaje a la administración norteamericana, el canciller sentenció: "La decisión recae ahora en Estados Unidos".

Asimismo, ratificó la postura de Teherán frente a las tensiones diplomáticas al advertir que Irán "no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, y no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión".

Seyed Abbas Araghchi elevó la propuesta iraní a Estados Unidos (Archivo).

El escenario actual deriva del pacto inicial firmado el 18 de junio, cuyo objetivo central era bajar el conflicto en Medio Oriente en sus frentes, incluyendo la situación en el Líbano.

Ese documento establecía una ventana de 60 días para que las naciones alcanzaran un acuerdo final. Pero, ese plazo expiró el 17 de agosto sin avances concretos, producto del recrudecimiento de la volatilidad en la región, lo que derivó en un impasse diplomático que Teherán busca destrabar trasladando la presión política hacia Washington.

Rechazo de Estados Unidos

Tras el planteamiento iraní, The Wall Street Journal informó que Trump rechazó la propuesta, citando a funcionarios familiarizados con el asunto.

El artículo señala que el mandatario se muestra escéptico respecto a que Teherán cumpla sus exigencias y añade que considera probable nuevos bombardeos.

El posteo de Donald Trump (Truth Social).

Trump también publicó en su plataforma Truth Social una imagen de un mapa en el que el estrecho de Ormuz aparece rodeado con un círculo y etiquetado como "Estrecho Trump".