Irán prometió represalias contra la "piratería marítima armada" de Estados Unidos

El comando militar conjunto supremo de Irán prometió este domingo que "pronto responderán" a la "piratería marítima armada" de Estados Unidos al repudiar la captura de un barco iraní que intentó evadir el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

La advertencia del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya se produjo luego de que fuerzas estadounidenses dispararan contra un buque comercial iraní en el golfo de Omán, desactivaran su sistema de navegación y lo abordaran con un comando armado, según precisó Press TV.

En tanto, según informó la oficial IRIB y la agencia de noticias semioficial Mehr, Irán formuló ataques con drones contra buques de guerra estadounidenses.

Además, la agencia de noticias oficial iraní IRNA afirmó que el país se negó a participar en la segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos, las cuales presuntamente se van a realizar pronto en Pakistán.

Estados Unidos capturó un carguero iraní: el mensaje de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en las últimas horas que su país confiscó por la fuerza un carguero con pabellón iraní que intentaba eludir un bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz.

Aseveró que un destructor de misiles guiados de las fuerzas navales de Estados Unidos en el golfo de Omán "los detuvo en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas" e infantes de marina estadounidenses tienen la custodia del buque.



