Irán rechaza asistir a las negociaciones en Pakistán por el bloqueo naval

El gobierno de Irán confirmó que no enviará a sus representantes a la nueva ronda de conversaciones programada en Islamabad, Pakistán.

A través de canales vinculados a la Guardia Revolucionaria, el régimen comunicó que su participación está condicionada al cese del bloqueo naval estadounidense que afecta a sus puertos y al Estrecho de Ormuz, una medida que mantiene en vilo la estabilidad comercial de la región.

La comitiva de Estados Unidos

La decisión de Teherán se produce luego de que el presidente Donald Trump anunciara el envío de una delegación de alto nivel para este lunes 20 de abril.

El grupo de negociadores está integrado por el vicepresidente JD Vance, el asesor Jared Kushner y el inversor Steve Witkoff, con el objetivo de destrabar el conflicto bélico iniciado en febrero de este año.

Desde la capital iraní calificaron la presencia militar norteamericana en las rutas marítimas como un acto "ilegal y criminal".

Según las autoridades persas, el bloqueo representa una "violación del alto el fuego vigente", cuya tregua técnica está próxima a expirar este miércoles 22.

Diálogo indirecto y puntos de conflicto

A pesar de la negativa a sentarse en la mesa de forma presencial, se mantiene el intercambio de mensajes indirectos a través de la mediación de Pakistán.

Las negociaciones buscan establecer un acuerdo de paz duradero, tras una primera ronda el fin de semana pasado que culminó sin éxito.

Los principales obstáculos para un consenso radican en la negativa de incluir al Líbano en los términos de la tregua y las estrictas exigencias internacionales sobre el programa nuclear iraní.

El clima de desconfianza crece mientras las potencias intentan evitar una escalada mayor antes del vencimiento del plazo pactado para el cese de hostilidades.