Irán rechaza la tregua de Estados Unidos y condiciona el fin de la guerra con un plan de diez puntos

El gobierno de Irán rechazó este lunes formalmente la propuesta de paz de Estados Unidos y presentó una contraoferta de diez puntos que exige un cese definitivo de los combates, descartando la tregua de 45 días planteada originalmente.

A través de la agencia oficial Irna, Teherán manifestó su negativa a ceder ante la presión internacional que busca la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, mientras el conflicto bélico alcanza su jornada número 38.

La contrapropuesta de Teherán

La respuesta iraní fue transmitida a través de Pakistán, país que actúa como mediador en el conflicto.

El documento presentado por las autoridades persas establece condiciones estrictas que van más allá de un cese al fuego temporal.

Entre los puntos más destacados se encuentran el establecimiento de un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, el levantamiento total de las sanciones económicas y un plan de reconstrucción para los daños causados por las incursiones de EE.UU. e Israel.

Sobre la postura oficial, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, aclaró que estas condiciones no son una concesión ante la ofensiva enemiga: "No deben interpretarse como una señal de compromiso, sino como un reflejo de la confianza del país en la defensa de sus intereses".

Además, Baghaei recordó que planes previos, como una hoja de ruta de 15 puntos presentada por Washington, fueron rechazados por ser considerados "excesivos".

El ultimátum de la Casa Blanca

A pesar del movimiento diplomático, la respuesta desde Washington fue negativa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el documento como un avance insuficiente y ratificó la continuidad de las acciones militares.

Durante un evento de Pascua en la Casa Blanca, el mandatario señaló: "Hicieron una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso importante. Pero no es suficiente".

La administración estadounidense mantiene firme su advertencia: si Teherán no garantiza el libre tránsito por el estrecho de Ormuz antes de la noche del martes, se ordenarán ataques directos contra la infraestructura estratégica, incluyendo centrales eléctricas y puentes.

En sintonía con esto, funcionarios del gobierno confirmaron que la Operación Furia Épica sigue en marcha, mientras Irán mantiene su respuesta bélica mediante el disparo de misiles contra diversos objetivos en la región.