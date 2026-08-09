Irán rompió negociaciones con Estados Unidos y le exigió a Trump condiciones por Ormuz

El gobierno de Irán confirmó este domingo la ruptura de las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos y descartó cualquier reanudación del diálogo mientras la administración de Donald Trump mantenga las violaciones al memorando de entendimiento firmado en junio.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, condicionó cualquier acercamiento a que Washington compense los compromisos incumplidos y cese el bloqueo naval que afecta la región.

La declaración de Abás Araqchí se produce en el marco de la paralización de las conversaciones iniciada a mediados de julio, cuando Teherán dispuso un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, paso clave por el que transita el 20% del crudo mundial.

Pese a las gestiones de países intermediarios para restablecer el canal de comunicación, la postura oficial ratifica el congelamiento del conflicto diplomático.

Avanza un acuerdo con Omán pero el estrecho de Ormuz continuará cerrado

En paralelo, Abás Araqchí detalló que las conversaciones con Omán para definir una nueva ruta marítima se encuentran en su fase final. Sin embargo, aclaró de forma taxativa la postura de su gobierno: "Esto no significa que se vaya a abrir el estrecho de Ormuz. El acuerdo puede alcanzarse, pero la reapertura del estrecho de Ormuz está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos".

Especialistas técnicos trabajan en el trazado de los nuevos recorridos marítimos con Mascate, los cuales solo estarán operativos una vez resueltas las exigencias de seguridad.

Las tensiones escalaron luego de que el gobierno estadounidense restableciera el bloqueo naval sobre los buques y puertos de la República Islámica.

Las seis exigencias de Teherán para reactivar el tráfico de petróleo

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolgadr, presentó una lista de seis demandas obligatorias para habilitar el paso en el estrecho de Ormuz.

El listado incluye el levantamiento de las sanciones económicas, el fin de las operaciones militares contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, la liberación de activos financieros y el pago de reparaciones de guerra.

Asimismo, Mohamad Baqer Zolgadr reclamó la retirada inmediata de las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en los alrededores de la región. Mientras Washington no acceda a este esquema de condiciones, la parálisis del tráfico marítimo y la crisis energética internacional mantendrán su nivel de máximo riesgo.