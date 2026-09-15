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Martes, 15 de septiembre de 2026

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TENSIÓN

Irán se plantó ante las amenazas de Trump: "No habrá negociaciones hasta que se cumplan nuestras... ¡Punto!"

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní respondió al mensaje del presidente de los Estados Unidos: "No se dejen distraer por sus señales mixtas", remarcó.

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, descartó una reanudación inmediata del diálogo con Estados Unidos y cuestionó las señales contradictorias de Donald Trump sobre una posible negociación entre ambos países.

La posibilidad de que Teherán vuelva a entablar conversaciones con Washington quedó condicionada, según el funcionario, a que se cumplan las exigencias de Irán.

Así lo planteó Rezaei durante la madrugada de este martes, en una publicación en X en la que respondió directamente a los dichos del presidente estadounidense, quien había asegurado que Irán buscaba alcanzar un acuerdo "rápida y desesperadamente".

El provocador posteo de Trump contra Irán.
El provocador posteo de Trump contra Irán.

"No habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto!", afirmó el funcionario iraní. "No se dejen distraer por las señales mixtas del presidente de EE.UU.", agregó.

La respuesta llegó después de que Trump escribiera en Truth Social: "La fracasada nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápida y desesperadamente. Yo decidiré si Estados Unidos optará o no por entablar conversaciones, una posibilidad a la que estamos abiertos".

Frente a esa postura, Rezaei cuestionó la falta de una definición clara por parte del Gobierno de los Estados Unidos: "Desde 'sin negociaciones' hasta 'estamos listos para hablar'. Las apuestas alrededor del petróleo y los estrechos cambiaron. El control de daños no detendrá lo que está por venir", escribió.

La respuesta de Irán a la advertencia de Trump.
La respuesta de Irán a la advertencia de Trump.

El intercambio se produce en medio de una serie de recientes escaladas militares entre Estados Unidos e Irán, mientras el futuro de cualquier eventual conversación entre Washington y Teherán permanece sin definiciones por el momento.

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