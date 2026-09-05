Islas Malvinas: Boris Johnson pidió que se refuerce la zona tras el anuncio de Milei

La cadena nacional ofrecida por el presidente Javier Milei acerca de las Islas Malvinas dejó cierta preocupación en Inglaterra; de hecho, el exprimer ministro británico Boris Johnson solicitó refuerzos militares en el archipiélago sur por ciertos "temores".

El exmandatario publicó una columna de opinión en el Daily Mail tras el mensaje del mandatario argentino y sostuvo que Estados Unidos es "técnicamente neutral" en la cuestión e interpretó que Milei aprovechó el momento para endurecer su discurso sobre el reclamo nacional.

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Johnson hizo un reclamo al primer ministro británico, Andy Burnham, al que le pide "tomar el control y enviar refuerzos a las Malvinas", e insistió con esa exigencia diciendo que el Reino Unido debía afirmar que las islas son británicas y demostrar ese compromiso con el envío inmediato de más aviones, tropas o barcos.

En la columna, el británico describió a Milei como "anglófilo y admirador de Thatcher" y que no cree "ni por un segundo" que el argentino busque una pelea con el Reino Unido por esta cuestión. La interpretación de Johnson fue electoral y sostuvo que Milei enfrenta una campaña de reelección difícil y que podría considerar necesario avivar el sentimiento público mediante el nacionalismo tradicional.

¿Nuevo conflicto en puerta?

Durante la cadena nacional, Milei dijo que el Reino Unido usurpó las islas en 1833, implantó una población extranjera y expulsó a sus habitantes locales. También afirmó que el país europeo atraviesa crisis migratorias, demográficas y económicas, mientras que el futuro de la Argentina es "floreciente" y terminará por imponerse.

Sobre el plano militar, Johnson consideró improbable que la Argentina intente volver a atacar las islas. Aun así, señaló que existe un riesgo mayor de "algún tipo de provocación" que podría desembocar en "otro trágico error de cálculo argentino".

Además, recordó que las islas cuentan con una guarnición permanente, aviones Typhoon y sistemas de defensa aérea, aunque, pese a esto, insistió en que el gobierno británico debería reforzar el despliegue.

Otro comentario británico

Por otra parte, Nigel Farage, aspirante a convertirse en primer ministro, cargó contra el oficialismo por la decisión sobre Chagos, que definió como un "error estratégico enorme" y como una señal de debilidad que habilitó la reacción argentina sobre Malvinas.

El dirigente dijo que la seguridad nacional británica no está a salvo con el actual gobierno y acusó a los laboristas de llevar al Reino Unido a la ruina financiera. También describió a Burnham como un primer ministro "atrapado en el pasado, con un extraño dogma socialista".

Nigel Farage aprovechó para criticar al oficialismo británico (Archivo).

Farage hizo esas declaraciones en el congreso anual de Reform UK en Birmingham, y la presentación se demoró por razones de seguridad y quedó previsto que vuelva a hablar el sábado en el cierre del evento.