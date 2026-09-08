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Martes, 8 de septiembre de 2026

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POSTURA

Islas Malvinas: una ministra británica ratificó la soberanía de su país tras los dichos de Milei

Reino Unido reafirma su dominio frente a los reclamos argentinos

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El Reino Unido ratificó de forma contundente su posición sobre las Islas Malvinas luego de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificara sus reclamos de soberanía sobre el archipiélago austral. 

La declaración oficial busca marcar un límite diplomático estricto y dejar en claro que la postura británica se mantiene inalterable frente a los planteos del gobierno libertario argentino.

Insistencia en el derecho a la autodeterminación

Durante su intervención parlamentaria ante los legisladores, Kirsty McNeill, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional británica, dejó asentada la posición de su administración de manera categórica.

"No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas", afirmó Kirsty McNeill.

Asimismo, la funcionaria sostuvo ante los parlamentarios que tampoco existen vacilaciones en el ámbito internacional, remarcando que "no hay duda" en torno a la legitimidad del control británico ni respecto de los apoyos de sus aliados diplomáticos históricos.

Tensión diplomática y estrategia geopolítica

El pronunciamiento ocurre en un contexto de renovada controversia entre ambas naciones. 

Tras el discurso del mandatario argentino reafirmando los derechos sobre el territorio en disputa, la diplomacia británica apeló nuevamente a la consulta y al consentimiento de los pobladores isleños como pilar central de su defensa territorial.

De este modo, el Ejecutivo británico busca desactivar de forma directa cualquier intento de renegociación bilateral que desconozca el estatus político actual del archipiélago en la agenda internacional.

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