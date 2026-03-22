Israel anunció que terminó una ola de ataques contra centros de armamento y defensa en Teherán

El ejército de Israel confirmó este domingo el cierre de una operación de gran envergadura sobre la capital iraní.

La incursión aérea se concentró en desarticular la red de fabricación de equipo bélico y las estructuras de mando de las fuerzas de seguridad de Teherán.

A través de sus canales oficiales, el mando militar israelí detalló que sus aeronaves de combate emplearon una gran cantidad de proyectiles para neutralizar puntos críticos.

La ofensiva alcanzó complejos de adiestramiento de tropas, radares de defensa aérea y depósitos de municiones pertenecientes al Ministerio de Defensa.



"Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan intensificando su impacto operativo en los sistemas y capacidades militares del régimen", precisaron las autoridades castrenses en el reporte de la misión.

Blancos estratégicos bajo fuego

El despliegue golpeó directamente al corazón de la inteligencia y la logística iraní.

Entre los objetivos reducidos se encuentran instalaciones de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, así como oficinas centrales del Ministerio de Inteligencia y un comando de la policía de emergencia.

Según el informe oficial, el propósito de este ataque fue debilitar sistemáticamente la infraestructura de defensa y la capacidad de respuesta de la nación persa.

Respuesta inmediata sobre Tel Aviv

La réplica de Teherán no se hizo esperar. Durante la misma jornada de domingo, el territorio israelí sufrió una contraofensiva persistente.

Al menos siete secuencias de ataques con misiles impactaron en las cercanías de la zona metropolitana de Tel Aviv, manteniendo la región bajo un estado de alerta máxima y fuego cruzado.