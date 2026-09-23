Israel confirmó la muerte del jefe de finanzas de Hamás tras un bombardeo en Gaza

El gobierno de Israel confirmó la muerte de Muhamad Abu Alwan, responsable del departamento de finanzas de Hamás, durante un bombardeo ejecutado en el sur de la Franja de Gaza.

Así lo revelaron en un comunicado conjunto difundido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, tras una operación militar dirigida contra un vehículo en movimiento.

En el texto, ambos funcionarios felicitaron al Ejército y al servicio de inteligencia interior, el Shin Bet, por la ejecución de "la operación precisa y la acción contundente para combatir a nuestros enemigos".

"Continuaremos persiguiendo a los comandantes y operativos de Hamás, para dañar sus fuentes de financiación y destruir su infraestructura terrorista. No permitiremos que Hamás recupere su fuerza y no nos detendremos hasta que deje de existir en Gaza", advirtieron Netanyahu y Katz.

Detalles del bombardeo en la Franja de Gaza

El ataque de las fuerzas israelíes fue dirigido contra un automóvil que circulaba por la calle Al Rashid, ubicada al oeste de la gobernación de Jan Yunis, de acuerdo con la organización médica y humanitaria palestina, Media Luna Roja.

Como consecuencia del bombardeo, dos personas murieron en el lugar, mientras que otras ocho sufrieron heridas de leves a graves.

Los servicios de emergencia derivaron a cuatro de los heridos hacia el hospital Al Amal y a los cuatro restantes hacia el hospital Naser para recibir atención médica.

En tanto, los reportes oficiales señalaron que el día previo a este ataque se registraron dos muertes tras un bombardeo israelí dirigido contra una cafetería ubicada en la ciudad de Gaza.

Asimismo, se confirmó el fallecimiento de otros tres gazatíes, entre los que se incluye una mujer y un niño de 10 años, en incidentes separados dentro del territorio palestino.

Las operaciones militares se mantienen constantes a través del uso de drones destinados a objetivos atribuidos a presuntos integrantes de Hamás.

Hasta el momento, los registros oficiales del Ministerio de Sanidad gazatí indican que un total de 73.919 personas fallecieron desde el inicio de las operaciones militares de Israel en octubre de 2023. De este total, 1.399 muertes ocurrieron tras la entrada en vigencia del acuerdo de alto el fuego.