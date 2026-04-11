Israel intensifica los ataques en Líbano pese a la presión de Irán: hay diez muertos

Los bombardeos de Israel sobre Líbano volvieron a ser noticia este sábado, en el marco de advertencias por parte de Irán, que había condicionado el avance de las negociaciones con Estados Unidos al cese de las ofensivas.

Según reportes oficiales, los ataques dejaron al menos diez muertos, entre ellos tres socorristas que trabajaban en zonas afectadas por los bombardeos. La situación vuelve a tensar aún más el escenario en Medio Oriente, en medio de intentos diplomáticos por frenar la escalada.

Denuncian ataques a socorristas y múltiples bombardeos

De acuerdo con medios estatales libaneses, decenas de localidades fueron alcanzadas por los ataques. Tres de los bombardeos impactaron en el distrito de Nabatiye, donde murieron un integrante de la Defensa Civil y dos rescatistas vinculados al Hezbollah, organización alineada con Irán.

Desde el Ministerio de Salud local denunciaron que se trata de ataques "sistemáticos" contra personal de emergencia, lo que agrava la crisis humanitaria en las zonas más castigadas por el conflicto.

La ofensiva se da en el marco de la guerra que Israel mantiene con Hezbollah desde principios de marzo, en paralelo a las tensiones con Irán y al conflicto regional que también involucra a Estados Unidos.

El recrudecimiento de los ataques complica aún más las negociaciones internacionales en curso y suma presión a una región que atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.