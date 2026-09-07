Israel ordena la evacuación de asentamientos en Cisjordania ante la presión internacional

En un giro político atravesado por crecientes tensiones diplomáticas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dispuso el desmantelamiento y la evacuación de unos cien asentamientos considerados ilegales por la propia legislación israelí en Cisjordania.

El objetivo central de la resolución buscaría contener la escalada de violencia ejercida por sectores radicales de colonos contra la población palestina, en un contexto regional crítico.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, confirmó la medida y expresó abiertamente su rechazo a la decisión. "Netanyahu dio la orden de evacuar", detalló el aliado clave del Gobierno, quien es referente del partido Sionismo Religioso.

Cabe señalar que la construcción y la expansión de las colonias israelíes en Cisjordania son consideradas ilegales bajo la legislación internacional y han aumentado considerablemente bajo el gobierno de Netanyahu.

Según la información de agencias internacionales, la nueva orden gubernamental impacta en 100 puestos de avanzada no autorizados, denominados outposts, construidos con estructuras precarias dentro de zonas bajo control de la Autoridad Palestina.

Actualmente, cerca de tres millones de palestinos conviven en la región con más de 500.000 colonos israelíes, donde se registra un contexto de creciente hostilidad desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En este escenario, el embajador estadounidense en Tel Aviv, Mike Huckabee, catalogó como "actos delictivos" y "terrorismo" los embates de colonos hacia civiles palestinos.

Y durante una visita a Cisjordania, donde respaldó a ciudadanos con nacionalidad norteamericana afectados por las agresiones, el funcionario de la Casa Blanca advirtió: "Un crimen es un crimen. Quienes los cometen deben esperar consecuencias severas".

Como se mencionó la iniciativa también expuso las fracturas dentro del Gabinete de Gobierno. El mencionado Smotrich es defensor de la anexión total del territorio ocupado y cuestionó la directiva tras destacar la legalización previa de "pueblos, granjas, carreteras y miles de viviendas" concretada durante la gestión.

Por su parte, la Unión Europea evaluaba aplicar sanciones inminentes sobre las estructuras no autorizadas y la ONU denunció que los ataques de los colonos judíos a familias palestinas "han sobrepasado todos los límites".

Ante los episodios denunciados, la Oficina de Derechos Humanos en los Territorios Ocupados de Naciones Unidas instó a Israel a: "Cumplir con sus obligaciones en virtud de las leyes de ocupación, que incluyen garantizar la seguridad de la población palestina local, prevenir los ataques de los colonos, investigar dichos ataques y garantizar la rendición de cuentas de los responsables".

Mujeres y niños palestinos caminan en un pueblo de la Cisjordania ocupada (ONU).

Según indica el mencionado organismo internacional, Cisjordania lleva bajo ocupación israelí desde la guerra árabe-israelí de 1967 y los asentamientos comenzaron a expandirse en ese territorio poco después.

"La Corte Penal Internacional ha dictaminado que todos los asentamientos israelíes son ilegales y que Israel está obligado a cesar toda actividad de asentamiento, evacuar a todos los colonos y poner fin a su presencia ilegal en Cisjordania", remarcó Naciones Unidas.