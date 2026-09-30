Israel sostiene que el ataque al piloto de FlyDubai fue un acto terrorista: "Quería estrellar el avión"

Tras el incidente ocurrido con una aeronave en pleno vuelo desde Dubái hacia Tel Aviv en el cual un copiloto apuñaló al piloto del avión, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el incidente se trató de un intento de atentado terrorista.

"Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", aseguró en un comunicado, horas después de que un vuelo aterrizara de urgencia en Arabia Saudita, en la ruta que unía a Emiratos Árabes Unidos con Israel.

El vuelo FZ1073 con 174 pasajeros a bordo (27 menores), tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion, pero dos horas y media después de despegar desde Dubái, el avión descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 en un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.

Medios israelíes indicaron que el copiloto apuñaló al piloto con la intención de estrellar el aparato. "El piloto intentó suicidarse con nosotros", declaró Uri, un pasajero, al sitio Walla. "Probablemente fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a tomar el control hasta que lograron aterrizar el avión", aclaró.

Atención en el avión





Otro pasajero afirmó que el piloto apuñalado estaba en estado crítico y que un dentista a bordo lo atendió. "Salvaste el avión", dijo un pasajero en un video que muestra al piloto herido y con máscara de oxígeno.

Un funcionario israelí declaró a The Jerusalem Post que "se evitó por poco una catástrofe mayor".

Uno de los pasajeros terminó con la remera ensangrentada (Captura de video).

En un comunicado, el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk señaló: "El Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk informa que su centro de control del tráfico aéreo recibió una solicitud de socorro del vuelo FZ1073 de FlyDubai, que solicitaba realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto. La solicitud fue recibida a las 08:44 hora local del miércoles 30 de septiembre de 2026".

"Se declaró el estado de emergencia en el aeropuerto y se dispusieron los medios necesarios para asistir a la aeronave. El avión aterrizó de manera segura a las 09:45 hora local", agregaron.

Investigación en curso





"Se determinó que tanto el comandante como el copiloto habían sufrido heridas y fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica necesaria. Mientras tanto, los pasajeros que se encuentran en la terminal recibieron la asistencia necesaria y se están realizando coordinaciones con la aerolínea para organizar un avión de reemplazo", añadió el enunciado.

Además, precisaron que "las autoridades competentes llevan adelante actualmente las investigaciones necesarias sobre lo ocurrido".