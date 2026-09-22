La advertencia de Lula a Trump en la ONU: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apuntó contra Donald Trump en su discurso en la ONU, advirtió que su país no aceptará quedar bajo la influencia de ninguna potencia y cuestionó las presiones externas sobre América Latina: "Vivimos en un contexto de renovadas tentaciones hegemónicas, Brasil no cabe en el patio trasero de nadie".

La intervención de Lula durante la apertura de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York estuvo atravesada también por críticas al funcionamiento del organismo internacional y sostuvo que la democracia está amenazada por la injerencia extranjera y por conflictos que permanecen sin respuesta efectiva del Consejo de Seguridad.

El mandatario brasileño reconoció el peso de Estados Unidos como "la mayor potencia militar del mundo", pero aclaró que esa posición no habilita a Washington a establecer zonas de influencia sobre los demás países.

Además, Lula sostuvo que "somos todos rehenes del inmovilismo de un Consejo de Seguridad que no cumple su papel" y que "las concesiones a la ley del más fuerte pasaron los límites", y resumió su diagnóstico sobre la situación del organismo: "Este es el momento más crítico de Naciones Unidas".

Lula, contra la injerencia extranjera

Lula también rechazó la división del mundo en zonas de influencia. En particular, mencionó los casos de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, y reclamó que los pueblos de la región puedan definir sus propios destinos.

"Dividir el mundo en zonas de influencia y las incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos son gestos anacrónicos. El pueblo venezolano merece definir su propio destino. Nicaragua no resolverá sus problemas impidiendo que la oposición se presente a las elecciones. La crisis en Haití sigue poniendo a prueba los límites de la indiferencia de la comunidad internacional. En Cuba el mundo observa espeluznado cómo se impone un castigo colectivo a 10 millones de personas mediante un embargo económico, energético y legal", ejemplificó.

El presidente brasileño también planteó la necesidad de una respuesta internacional frente a las guerras de Ucrania e Irán. En este punto, cuestionó la inacción del Consejo de Seguridad y propuso que sus integrantes se reúnan para buscar una salida a ambos conflictos: "El multilateralismo es un pilar indispensable frente a un panorama global fragmentado por la proliferación de conflictos armados", puntualizó.

El combate del crimen organizado



Lula llevó al escenario internacional otro de los ejes de su gobierno, que es el combate contra el crimen organizado, aseguró que Brasil no subestima ese desafío y reveló que le entregó personalmente a Trump una propuesta para profundizar la cooperación contra estas organizaciones delictivas.

"La gente está hastiada de la violencia, pero no vamos a externalizar la responsabilidad de defender nuestras fronteras y garantizar a nuestra población el derecho a vivir sin miedo. No necesitamos portaviones vigilando nuestras aguas, necesitamos cooperación para bloquear el flujo de armas y dinero que alimenta el crimen. Ese es el espíritu de la propuesta que entregué personalmente al presidente de Estados Unidos", comentó Lula.

Lula criticó a los "tecnoligarcas" y pidió reglamentar las IA



Otro de los cuestionamientos del mandatario brasileño estuvo dirigido al avance de las grandes compañías tecnológicas. Lula reclamó establecer reglas para la inteligencia artificial y para las empresas que desarrollan estas tecnologías, a las que vinculó con una nueva forma de neoliberalismo digital.

"Un puñado de tecnoligarcas quiere resucitar una versión del ultraliberalismo digital sin normas ni transparencia. Se está promoviendo una carrera sin límites éticos eludiendo a las Naciones Unidas y el panel científico sobre inteligencia artificial", señaló.

Lula advirtió sobre el riesgo de no establecer reglas frente a esta transformación tecnológica. "Sería una omisión histórica imperdonable no abordar el reto de regular a las grandes empresas tecnológicas y la inteligencia artificial", sostuvo.